Polo Norte Palm Springs North
FOOD
Daily Specials
Ropa Vieja
A classic Cuban dish made with shredded beef simmered in a rich tomato sauce with onions, garlic & bell peppers.$14.95
Pargo Entero Frito (1.5 lb)
Fresh whole fried snapper.$35.95
Garbanzos
Cuban-style chickpea soup simmered in a flavorful broth and slow cooked with chorizo, ham & latin spices.$5.25OUT OF STOCK
Vaca Frita de Puerco
Shredded pork cooked until crispy and topped with mojo onions$16.99
Pargo Entero Frito (2lb)
Fresh whole fried snapper.$39.95
Lasagna de Mariscos$18.99
Personal Ropa Vieja
If you like ropa vieja, imagine it on a pizza. A delicious twist on a Cuban classic!$13.95
Familiar de Ropa Vieja
If you like ropa vieja, imagine it on a pizza. A delicious twist on a Cuban classic!$24.95
Parrillada Nortena
A hearty grilled meat platter featuring a mix of beef, pork, chicken & shrimp.$32.95
Riñonada
12 oz. grilled New York strip steak$25.95
Enchilado de Langosta con Camarones
8 oz. lobster tail and shrimp simmered in a savory creole sauce$37.95
Langosta Enchilada
8 oz. lobster tail simmered in a savory creole sauce.$32.95
Salmon con Camarones
Grilled salmon and shrimp in a creamy alfredo sauce.$25.95
Mahi Mahi con Camarones
Grilled mahi-mahi and shrimp in a creamy alfredo sauce.$25.95
Uruguayo de Cerdo
Breaded pork steak filled with ham, cheese, chorizo and bacon$23.99
Ribeye de Cerdo
Thick and juicy pork ribeye topped with onions$24.95
Chuleton Ahumado$22.95
Appetizers
Mariquitas
Plantain chips with side of garlic mojo sauce$6.50
Antojito
Plantain chips with fried cheese, chorizo and side of garlic mojo sauce$10.99
Croqueta de Jamon
Ham Croquette (1 per order)$1.40
Croqueta de Bacalao
Cod Fish Croquette (1 per order)$1.50
Croqueta de Langosta
Lobster Croquette (1 per order)$1.75
Croquetas de Langosta (5)
5 Lobster Croquettes$8.75
Fritura de Malanga
Malanga fritters with side of garlic cilantro sauce$8.99
Alitas de Pollo (6)
6 chicken wings$8.50
Alitas de Pollo (10)
10 chicken wings$14.95
Camarones Empanizados
8 Fried shrimp$12.00
Croqueta de Salmón
Salmon croquette. (1 per order)$1.75
Deditos de Pollo (Appetizer)
Chicken Fingers$11.99
Queso Frito
Fried cheese$6.95
Chorizo Frito$3.95
Yuca Frita
Fried Yuca Sticks$7.50
Papitas con Queso
Cheese Fries$6.25
Empanada de Pollo
Chicken empanada$2.50
Empanada de Carne
Beef empanada$2.50
Empanada de Jamón y Queso
Ham & Cheese empanada$2.50
Tequeño de Queso$1.95
Tequeño de Guayaba y Queso$1.95
Empanada de Jamón y Chorizo$2.50
Soups
Sopa del Dia Bowl (Beef or Chicken )
Tue-Chicken Wed-Beef Thu-Chicken Fri-Beef Sat-Chicken Sun-Beef$4.75
Crema de Queso Bowl
Creamy Cheese Soup 16oz bowl$7.50
Crema de Queso Cup
Creamy Cheese Soup 8oz cup$5.50
Crema Virginia Bowl
Cheese Soup w/Ham 16oz bowl$7.75
Crema Virginia Cup
Cheese Soup w/Ham 8oz cup$5.75
Crema Aurora Bowl
Cheese Soup w/Red Sauce 16oz bowl$7.75
Crema Aurora Cup
Cheese Soup w/Red Sauce 8oz cup$5.75
Frijoles Negros Bowl
Black Bean Soup 16oz bowl$4.50
Entrees
Pollo a la Plancha
Grilled marinated chicken breast topped with cooked mojo onions$15.99
Vaca Frita de Pollo
Shredded chicken cooked until crispy and topped with mojo onions$14.99
Pollo Empanizado
Breaded chicken breast fried and topped with raw onions and parsley$17.50
Pollo a la Milanesa
Breaded chicken breast topped with spaghetti sauce, ham & melted cheese$18.99
Deditos de Pollo
Chicken Fingers$15.99
Filetillo de Pollo
Chicken stir fry with onions and peppers$14.99
Pechuga Rellena
Our chicken cordon bleu, wrapped in ham, cheese, bacon & chorizo cantimpalo$23.99
Palomilla
A thin juicy steak topped with raw onions and parsley$17.75
Churrasco
14 oz. grilled skirt steak topped with onions and served with chimichurri sauce$36.00
Bistec Empanizado
Breaded palomilla steak fried and topped with onions$18.50
Bistec de Res a la Milanesa
Breaded steak topped with spaghetti sauce, ham & melted cheese$19.99
Bistec Uruguayo
Palomilla steak filled with ham, cheese, chorizo & bacon$23.99
Vaca Frita de Res
Shredded beef cooked until crispy and topped with mojo onions$17.75
Masitas de Puerco
Juicy and tender pork chunks fried and topped with mojo onions$16.99